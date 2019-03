Al via l'evento di For Honor Il Contrattacco del Priore Nero

Ubisoft annuncia il primo evento stagionale dell’Anno 3 di For Honor, Il Contrattacco del Priore Nero, dal 14 al 28 marzo su tutte le piattaforme. Il Contrattacco del Priore Nero approfondisce la storia dei Priori Neri e il ruolo decisivo che essi assumono nel mondo di For Honor.

Per tutta la durata dell’evento i giocatori potranno sperimentare una modalità disponibile per un periodo limitato e ottenere ricompense esclusive. La nuova modalità introdotta durante l’evento consente ai giocatori di rivivere una delle più grandi battaglie della Guerra di Fazioni: la Battaglia di Logoramento. Questa modalità 4 contro 4, disponibile per un periodo limitato, introduce una versione alternativa della modalità Dominio con un set di regole uniche. In Battaglia di Logoramento gli attaccanti guadagnano punti conquistando le zone laterali della mappa. Ciascuna zona vale 500 punti e non può essere ripresa dai Difensori una volta conquistata. I difensori ottengono punti uccidendo soldati e giocatori avversari. Entrambi i team possono conquistare la corsia principale, che vale 500 punti. Il primo team che ottiene 1.000 punti spezza le linee nemiche.

Nel corso delle due settimane dell’evento, i giocatori di For Honor potranno completare ordini giornalieri a tema che ricostruiscono la storia della Battaglia di Logoramento dalla prospettiva di ciascuna fazione. Inoltre, i possessori dell’espansione Marching Fire potranno prendere parte a missioni settimanali uniche nella modalità Arcade. Il Contrattacco del Priore Nero introduce vari elementi di personalizzazione e ricompense a tema, tra le quali outfit, armi, effetti mood, gesti e ornamenti. Dal 14 al 28 marzo sarà possibile acquistare anche i Bundle del Contrattacco del Priore, al costo di 30.000 pezzi d’acciaio per eroe. Il prezzo potrà variare in base agli oggetti del Bundle già in possesso dei giocatori.

L’Anno 3 di For Honor, l’Anno del Messaggero, introdurrà nuovi contenuti per tutto il 2019, con nuovi eventi di gioco in arrivo in ciascuna stagione.