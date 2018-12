Al via gli Open Day di Digital Bros Game Academy per l'anno accademico 2018/2019

Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, apre le iscrizioni per il primo Open Day del 2019 per il nuovo anno accademico che partirà il prossimo settembre.

L’appuntamento per coloro che vogliono diventare dei professionisti nel settore dell’intrattenimento digitale e scoprire l’offerta formativa di DBGA è per il 31 gennaio 2019 dalle 15:00 alle 17:00 presso la sede di Digital Bros Game Academy in via Giovanni Labus 15/3 Milano. L’accredito dei partecipanti aprirà alle 14:30. Per registrare la propria partecipazione all’Open Day è necessario compilare il modulo a questo link.

Gli Open Day DBGA sono un’occasione di approfondimento e confronto molto importante per chi desidera intraprendere un percorso formativo per diventare Game Designer, Game Programmer e Game Artist e realizzare così il proprio sogno di iniziare una carriera nell'industria dei videogiochi.