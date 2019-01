Al via gli Sconti Shock da GameStop, offerte valide fino al 13 febbraio

Inizio anno, tempo di sconti! GameStop lancia gli Sconti Shock online e in negozio, validi fino al 13 febbraio 2019, con tantissime offerte su videogiochi nuovi e usati, gadget e merchandising di ogni genere, tra cui T-Shirt e Funko Pop.

Sconti Giochi Solo Online

20% di sconto su una selezione di giochi nuovi

20% di sconto su una selezione di giochi usati

"Offerta valida solo Online dal 3 Gennaio al 13 Febbraio 2019, salvo esaurimento scorte e riservata ai possessori di GameStop+ di qualsiasi livello. Non cumulabile con altre promozioni in corso. Lo sconto è applicato solo una selezione di titoli nuovi e usati."

Compra 2 giochi, il meno caro lo paghi 5 euro

"Corri in Negozio e acquista dal 3 Gennaio al 13 Febbraio 2019 2 giochi nuovi o usati, il meno caro lo paghi solo 5 euro! Cerca in negozio i titoli con il bollino! Offerta valida solo in Negozio dal 3 Gennaio al 13 Febbraio 2019, salvo esaurimento scorte e riservata ai possessori di GameStop+ di qualsiasi livello. Non cumulabile con altre promozioni in corso. I titoli aderenti alla promozione avranno il bollino. All'interno della stessa transazione non è possibile acquistare 2 titoli uguali della stessa piattaforma. Offerta valida sull'acquisto di due titoli nuovi o usati."

Sconto 30% su un secondo gioco, solo in negozio

"Corri in Negozio e acquista dal 3 Gennaio al 13 Febbraio 2019 2 giochi usati (PS4 o Xbox One), il meno caro lo paghi il 30% in meno! Cerca in negozio i titoli con il bollino. Offerta valida solo sull'acquisto di due titoli usati."

E poi ancora sconti sul merchandising come action figure, giochi da tavolo, tazze, gadget e offerte speciali sulle T-Shirt, per l'elenco completo delle promozioni attive vi rimandiamo al sito di GameStop.