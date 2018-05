Al via gli Xbox Store Days: sconti fino al 60% su console, giochi e accessori

Grazie ai nuovi Xbox Store Days, da oggi fino al 6 giugno si potranno acquistare console, giochi e accessori legati al marchio Xbox con sconti fino al 60%. Le promozioni sono disponibili solo sul negozio online di Microsoft.

Di seguito elenchiamo le offerte proposti sui bundle Xbox One:

Bundle Xbox One S da 1TB con Assassin’s Creed o Sea of Thieves + secondo controller wireless + State of Decay 2 Ultimate Edition + 3 mesi di Xbox Live Gold a €299,00, con un risparmio complessivo di €130,96

Bundle Xbox One X con un secondo Controller wireless + State of Decay 2 Ultimate Edition a €499,99, con un risparmio complessivo di €110,97

Xbox One S da 500GB a €179,00, con un risparmio complessivo di €100,99

Molto interessanti anche le offerte sui giochi e le periferiche: Microsoft propone uno sconto pari al 25% su tutti gli Xbox Controller Standard Edition, permettendo di risparmiare su tutte le colorazioni disponibili (dai classici nero e bianco al blu, passando per il rosso e le due versioni dedicati a Minecraft), mentre per i giochi troviamo sconti fino al 60% su una serie di titoli come Forza Horizon 2, Dead Rising 4 e Rise of the Tomb Raider.

Per consultare tutte le offerte disponibili potete visitare direttamente il Microsoft Store.