Al via i Logitech G Days su Amazon.it: sconti su volanti, mouse, tastiere e altro ancora

Segnaliamo ai nostri lettori che quest'oggi susono cominciati i, ricchi di offerte imperdibili sui migliori prodotti per il gaming della casa svizzera.

Ad esempio, è possibile acquistare il volante Logitech G29 per PlayStation 4, PlayStation 3 e PC a soli 219,90 euro, con uno sconto del 46% sul prezzo pieno di 409,90 euro. Al medesimo prezzo può essere acquistato anche il Logitech G920 per Xbox One e PC.

La tastiera da gaming meccanica Logitech G910 Orion Spectrum è proposta a 119,90 euro, invece di 208,99 euro, mentre il mouse da gioco Logitech G502 Proteus Spectrum a 47,90 euro, anziché 91,99 euro. Le cuffie da gaming Logitech G430 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch sono invece acquistabili a soli 39,90 euro, invece di 91,99 euro.

Queste riportate sono solamente alcune delle offerte proposte, per tutte le altre vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione. Segnaliamo, infine, che i Logitech G Days saranno attivi fino a domenica 25 marzo. Cosa ne pensate di queste offerte? Ne approfitterete?