Al via i Mega Sconti di Media World su Videogiochi e Console

Da oggi e fino al 9 gennaio Media World sconta tutto con la promozione Mega Sconti: offerte speciali su migliaia di articoli in vendita online e nei negozi, tra cui Videogiochi e Console a prezzo ridotto.

Tra le offerte attive segnaliamo FIFA 19 (per PS4 e Xbox One) a 39.95 euro, il bundle Marvel's Spider-Man con God of War a 48.93 euro, SEGA Mega Drive Classic a 50.99 euro, tastiera Logitech G105 a 64.00 euro, il PC Gaming Lenovo Legion Y720 Cube a 1.439 euro e ancora Battlefield 4 a 8.24 euro, Titanfall 2 a 9.99 euro, Star Wars Battlefront Ultimate Edition a 13.99 euro e Monster Hunter World a 34,99 euro. E ancora, PS4 500 GB Chassis F con Marvel's Spider-Man a 229 euro, Detroit Become Human a 19.99 euro, Battlefield V a 39.99 euro, Xbox One S 1 TB con Forza Horizon 4 a 271 euro e Dragon Age Inquisition a 5.99 euro.

Queste sono solamente alcune delle offerte Mega Sconti by Media World, per l'elenco completo e sempre aggiornato vi invitiamo a consultare il sito di Media World, tutte le promozioni citate sono valide fino al 9 gennaio 2019.