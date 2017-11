Al via la nona edizione del IeSF eSports World Championship!

La) annuncia la "Final Entry" per la nona edizione della. Un totale diarriveranno a Busan per competere in tre diversi eventi ufficiali legati a

La nona edizione della Esports World Championship si svolgerà a partire da domani, 8 novembre, e si concluderà il 12 novembre. Tutti gli atleti e le delegazioni saranno presenti per la presentazione ufficiale del torneo domani, mentre le competizioni vere e proprie avranno inizio il 9 novembre.

La distribuzione attuale delle delegazioni partecipanti è così suddivisa: 147 da Europa, 134 dall'Asia, 24 dall'Africa, 8 dall'America e 15 dall'Oceania. I dettagli degli atleti partecipanti in ogni evento possono essere recuperati sul sito ufficiale di IeSF.

Esports World Championship è l'unica competizione eSports di livello internazionale basato sulla nazionalità. La città ospitante viene selezionata ogni anno attraverso il processo ufficiale di "Host City Bidding Process" i cui documenti sono pubblici e possono essere presentati da tutte le città che desiderano candidarsi per ospitare l'evento.

Come organizzazione affiliata al WADA (l'organismo internazionale che vigila sull'antidoping, IeSF sta conducendo prove antidoping in tutti gli eventi, non mancando di promuovere e sensibilizzare gli atleti sui valori dello sport "pulito".

Il precedente Campionato venne ospitato dalla città di Giacarta, in Indonesia, e il livello di competitività visto allora fu tra i più alti mai visti. Ogni competizione fu vinta da una nazione diversa: l'Austria vinse nel torneo di Hearthstone, mentre la Finlandia vinse in CS: GO. La Corea del Sud, invece (neanche a dirlo) si portò a casa il titolo di campione di League of Legends. Attendiamo con impazienza l'inizio delle competizioni e facciamo il tifo per i nostri ragazzi che sono già in viaggio verso Busan!