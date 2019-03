Al via oggi le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 8

Partono ufficialmente oggi, giovedì 21 marzo, le nuove Sfide della Settimana 4 dell'ottava stagione di Fortnite. Come di consueto Epic propone alcune sfide gratis per tutti e altre riservate esclusivamente ai possessori del Pass della Battaglia.

Sfide Gratis

Infliggi danni agli avversari in sella a un veicolo

Distruggi alberi, macchine e rocce

Elimina un nemico con un arma leggendaria

Sfide Pass Battaglia

Cerca le casse a tempio Picco Polare o Tomato Town

Cerca fra tre rifugi

Effettuare uno schieramento a Pinnacoli Pendenti, Crocevia del Ciarpame, Corso Commercio, Happy Hamlet e Parco Pacifico

Suona un campanello in diverse posizioni in una sola partita

A breve troverete sulle pagine di Everyeye.it tutte le guide per superare le sfide della quarta settimana di Fortnite Stagione 8, nel frattempo vi invitiamo a scoprire come funziona la Pistola a Focile introdotta con l'aggiornamento 8.11 pubblicato nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo.

Nelle scorse ore un leak ha svelato anche skin, picconi, emote e dorsi in arrivo nelle prossime settimane, la patch 8.11 nasconde infatti alcuni contenuti "segreti" non ancora pubblicati ma ben nascosti nel codice sorgente e pronti per essere sbloccati non appena Epic deciderà di renderli pubblici.