Al via oggi le Sfide della Settimana 5 di Fortnite

Anche questo giovedì prendono il via le Sfide della Settimana di Fortnite Battle Royale: le challenge della settimana 5 prevedono al solito interessanti ricompense per tutti i giocatori che riusciranno a portare a termini gli obiettivi prefissati...

Sfide Gratis

Elimina un avversario a meno di cinque metri

Danza sulla Torre Idrica

Infliggi danni alle costruzioni nemiche

Sfide Battle Pass Season 7

Cerca forzieri del tesoro a Palmeto Paradiso o Bosco Blaterante

Atterra sul Picco Polare

Cerca una roccia a forma d'uomo, una corona, un pomodoro e un albero

Da segnalare come le prime tre sfide siano gratis per tutti mentre le altre sono accessibili esclusivamente ai possessori del Pass della Battaglia Stagione 7. Ricordiamo che nelle prossime ore Epic regalerà il Deltaplano Equalizzatore a tutti i giocatori per scusarsi di una cattiva comunicazione relativa ad una sfida dell'evento di Natale 14 Giorni di Fortnite.