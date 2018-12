Al via oggi Starlight Celebration, l'evento di Natale di Final Fantasy XIV

I giocatori di Final Fantasy XIV Online sono oggi invitati a portare il dono della musica nel mondo di Hydaelyn con il ritorno della Starlight Celebration. La spettacolare festività annuale sarà disponibile da oggi fino a lunedì 31 dicembre e incoraggerà i giocatori ad alzare le loro voci per cantare in coro!

Un coro di Ishgardian sta incontrando alcuni problemi a trovare cantanti che vogliano partecipare allo spettacolo. Con poco tempo e poche opzioni rimaste, i giocatori saranno all’altezza del compito?

Le ricompense per aver partecipato all’evento includono:

Costume del coro – Un cappello, veste e scarpe saranno la ricompensa per aver completato la missione

– Un cappello, veste e scarpe saranno la ricompensa per aver completato la missione Silver Starlight Sentinel – decora la tua casa con questa nobile conifera

– decora la tua casa con questa nobile conifera Starlight Donuts – un vassoio di ciambelle, perché non c’è niente di meglio che dei dolci per festeggiare

– un vassoio di ciambelle, perché non c’è niente di meglio che dei dolci per festeggiare Evercold Starlight Snowman – decora la casa con un amico di ghiaccio che non si scioglierà mai

– decora la casa con un amico di ghiaccio che non si scioglierà mai Opened Twinkleboxes – Le rimanenze di tante sorprese e felici Starlight Celebration

– Le rimanenze di tante sorprese e felici Starlight Celebration Starlight, Starbright Orchestrion Roll – per mantenere lo spirito festivo tutto l’anno

Se questo non fosse abbastanza emozionante, a fine settimana verranno rivelati nuovi dettagli riguardo la nuova Patch 4.5 Requiem for Heroes, che verrà presentata nella prossima edizione di Letter from the Producer LIVE. Programmato per venerdì 21 dicembre alle 12:00, gli spettatori avranno molte nuove informazioni e potranno dare un primo sguardo al trailer che conterrà nuovi contenuti.

Annunciata lo scorso mese, la nuova espansione Shadowbringers porterà un’abbondanza di contenuti inediti con il lancio previsto in estate 2019, inclusa una nuova razza, nuovi mestieri, un aumento del livello massimo, nuove enormi zone, un bilanciamento del sistema di battaglia così come nuove battaglie e contenuti per crafter e gatherer. Maggiori informazioni su Shadowbringers verranno rivelate durante il Paris Fan Festival il 2 e il 3 febbraio 2019 e durante il Tokyo Fan Festival in programma il 23 e il 24 marzo 2019.