Al via la quarta stagione del WRC eSports Powered by Hyundai

Bigben e Kylotonn annunciano che la nuova stagione di eSports WRC Powered by Hyundai partirà oggi 24 gennaio durante il leggendario Rally di Monte Carlo, primo appuntamento della stagione 2019 del FIA World Rally Championship.

Nella scorsa stagione, più di 6.000 giocatori si sono affrontati in tutto il mondo su WRC 7, titolo ufficiale della WRC. Alla fine, l’Irlandese Jon Armstrong, attuale pilota di WRC 2, si è aggiudicato il titolo nel gran finale di stagione. Partner della competizione fin dal primo anno, Hyundai rinnova la partecipazione fornendo il premio, che come l’anno scorso, sarà una Hyundai i20 dal valore di 20.000 €. Ecco il calendario della stagione:

Date WRC eSports Round

24-27 Gennaio Monte Carlo

14-17 Febbraio Svezia

7-10 Marzo essico

28-31 Marzo Tour de Corse

11-14 Aprile Wales Rally GB

25-28 Aprile Argentina

9-12 Maggio Catalogna

30 Maggio

2 Giugno Portogallo

13-16 Giugno Sardegna

11-14 Luglio Australia

1-4 Agosto Finlandia

22-25 Agosto Germania

L’eSports WRC Powered by Hyundai è una competizione aperta a tutti i possessori di una copia di WRC7 per PlayStation 4, Xbox One e PC. I punti si possono ottenere attraverso 12 round online partendo da gennaio e arrivando ad agosto. I migliori 10 punteggi verranno usati per selezionare i migliori otto giocatori per il gran finale dal vivo.

Come l’anno scorso, si svolgerà anche un campionato per i team, pre selezionati e composti da un massimo di 5 giocatori, si affronteranno simultaneamente anche nei campionati individuali provando a portarsi a casa il titolo. Ad ogni rally, i punti accumulati dai 3 migliori piloti della squadra saranno aggiunti allo score del team stesso. Il campionato sarà composto da team ben noti nel mondo esportivo dei racing game.