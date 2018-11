Al via i Saldi di Natale sul PlayStation Store con sconti sui migliori giochi PS4

Sono partiti i Saldi Natalizi sul PlayStation Store, con nuove offerte previste per ogni fine settimana. Il primo round prende il via oggi e durerà fino al 4 dicembre, con sconti su tantissimi giochi per PlayStation 4.

Tra i giochi in promozione troviamo Battlefield V a 44.99 euro, Bloodborne a 9.99 euro, Dying Light a 12.99 euro, BioShock The Collection a 9.99 euro, SoulCalibur VI a 39.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 14.99 euro, Titanfall 2 Ultimate Edition a 6.99 euro, Resident Evil VII Biohazard Gold Edition a 24.99 euro e Dark Souls III a 14.99 euro, per l'elenco completo vi rimandiamo alla pagina dei Saldi di Natale sul PlayStation Store.

Domani, sabato 1 dicembre, dovrebbe partire anche l'iniziativa 12 Days of Christmas, con dodici giochi a prezzo speciale solo per 48 ore, restiamo in attesa di comunicazioni in merito da parte di Sony.