Al via i saldi di Natale su Xbox Store: 650 giochi in offerta fino al 31 dicembre

I rumor delle scorse ore si sono avverati: questa mattina Microsoft ha dato il via agli sconti di Natale su Xbox Store, con l'iniziativa Countdown To 2018. La casa di Redmond propone ben 650 giochi per Xbox One e Xbox 360 in offerta, con promozioni giornaliere e sconti aggiuntivi per gli abbonati Xbox LIVE Gold.

L'offerta di oggi (venerdì 22 dicembre) è Halo Wars 2 Standard Edition, in vendita con il 50% di sconto sul prezzo di listino, il 60% per gli utenti Gold. La lista è davvero sterminata e include giochi per Xbox One come Forza Motorsport 7, The Witcher 3, Cuphead, Assassin's Creed Syndicate, Axiom Verge, Call of Duty WW2, Dead Rising 4, Little Nightmares, Marvel vs Capcom Infinite e Prey, solamente per citarne alcuni.

In offerta anche centinaia di giochi per Xbox 360 retrocompatibili, tra cui Red Dead Redemption, Call of Duty Black Ops II, Skate 3, Borderlands 2, Dead Island, GTA V e tantissimi altri. L'elenco completo è disponibile sul blog di Major Nelson, il quale ricorda che per un periodo limitato (fino al 4 gennaio) gli abbonati mensili Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass sono in vendita al prezzo promozionale di un dollaro/un euro.