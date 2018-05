Al via la settimana del business in GTA Online: nuovi veicoli, GTA$ in regalo e RP doppi

Rockstar Games annuncia la settimana del business in GTA Online, la quale porterà in dote nuovi veicoli, RP e GTA$ doppi oltre a 250.000 GTA$ in regalo per tutti i giocatori.

Southern San Andreas vuole premiare lo spirito imprenditoriale dei suoi cittadini. Sei appena sceso dall'aereo all'LSIA? Sei un boss da sempre? Effettuando l'accesso a GTA Online durante questa settimana, riceverai un omaggio statale di 250.000 GTA$. E per favorire lo svolgimento delle tue attività, lo stato garantirà altri 150.000 GTA$ per ogni giorno consecutivo in cui effettuerai l'accesso a GTA Online durante la settimana, fino al 14 maggio. Accedi ogni giorno e potrai ricevere fino a 1.000.000 di GTA$. Il denaro verrà depositato sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank tra il 15 e il 21 maggio.

Nuovi veicoli

La Overflod Tyrant è la prova dell'ingenuità umana. Non sappiamo dire se sia più impressionante che gli ingegneri abbiano praticamente montato un cambio e un volante sull'equivalente automobilistico di un uragano o che gli avvocati abbiano giudicato questo mostro idoneo alla guida su strada. Decidi tu e acquista la tua Overflod Tyrant oggi stesso, solo da Legendary Motorsport.

La Vapid Dominator GTX rappresenta la rinascita della muscle car: un purosangue americano fatto di potenza e prestazioni perfette. Se il tuo scopo è generare fragorose onde d'urto per le strade di Southern San Andreas, è ciò che fa per te. La Dominator GTX è disponibile in esclusiva presso Southern San Andreas Super Autos.

Sconti

Non è possibile dominare Southern San Andreas dal seminterrato di casa di mamma. Serve un covo adeguato e questa settimana tanti tipi di proprietà diverse saranno soggetti a forti sconti per la gioia di tutti coloro che vogliono trasformare i propri sogni di dominio in realtà. Una volta messe in piedi le tue attività, sfrutta gli sconti in atto questa settimana su alcuni rapidissimi veicoli per spostarti velocemente da un'attività all'altra. Quando invece sarà il momento di seminare le forze dell'ordine, rimpiangerai di non aver acquistato la fortezza volante Mammoth Avenger a prezzo scontato, perciò... fallo!

Gara Premium Supercarretta

Partecipa alla gara premium di questa settimana, Supercarretta (solo per Ruiner 2000) in cui i primi tre classificati ottengono GTA$ e tutti i partecipanti ricevono RP tripli indipendentemente dal piazzamento. Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square.

Prova a Tempo: Canale di Scolo

Non perderti la prova a tempo di questa settimana: Canale di scolo. Imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra nel cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.

Bonus

Oggi l'eccesso è tutto, per cui vogliamo offrire non una ma ben tre possibilità di guadagnare ricompense doppie. Tieni d'occhio il tuo iFruit: alcuni volti a te noti potrebbero offrirti nuove opportunità di guadagnare denaro. In alternativa, puoi caricare le missioni di un contatto dal menu di gioco. In entrambi i casi, fino al 14 maggio otterrai GTA$ e RP doppi.

Anche le gare stunt create da Rockstar varranno GTA$ e RP doppi per tutti i partecipanti e GTA$ doppi saranno appannaggio anche delle gare per veicoli speciali, dando agli amanti dei jetpack e della velocità subacquea parecchie occasioni per approfittare della propria fame di adrenalina.

Contenuti Sbloccabili

Sfoggia il tuo amore per il club Vanilla Unicorn e per Ammu-Nation indossando l'esclusiva maglietta Vanilla Unicorn e il cappellino Ammu-Nation nero, entrambi sotto forma di elementi sbloccabili da chiunque accederà a GTA Online entro il 14 maggio.

E se il trailer e le anteprime della settimana scorsa ti hanno fatto venire l'acquolina in bocca per Red Dead Redemption 2 e devi ancora dissotterrare il Revolver a doppia azione in GTA Online, controlla la tua casella di posta elettronica sul tuo iFruit: dovresti trovare il primo indizio per sbloccare questa vera e propria antichità sia in GTA Online che in Red Dead Redemption 2. E preparati, perché tra qualche mese potrai andare alla ricerca di un altro oggetto antico a Los Santos.