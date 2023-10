Ala Mobile: il gioco di corse automobilistiche sviluppato in Italia su Switch e mobile

Ala Mobile è un simulatore di corse automobilistiche realizzato da CVi Games, una software house tutta italiana guidata da un unico sviluppatore, Vincenzo Cosentino. Attualmente disponibile su iOS Appstore, Google Play (qui il trailer su mobile) e Nintendo Switch, in Ala Mobile potremo gareggiare contro 19 rivali sulle piste più famose del mondo.

Le abilità di guida da sole non basteranno: i giocatori dovranno anche imparare a gestire la componente ibrida del proprio motore, pianificare una strategia vincente e adattarsi alle diverse condizioni atmosferiche.

Fra quelli creati da CVi Games, Ala Mobile è il gioco che ad oggi ha raggiunto la più vasta base di utenti. Con la sua esperienza di corsa completa dedicata a tutti gli appassionati di corse di Formula, potremo divorare l'asfalto in modalità giocatore singolo e multiplayer online.

Al momento si contano 16 piste da tutto il mondo e 10 auto diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche di potenza, affidabilità e manovrabilità. Sarà dato spazio anche alla personalizzazione di vetture e piloti, grazie all'editor del casco e all'editor delle livree per progettare la propria auto.

Inoltre, i pit stop saranno completamente animati e la configurazione dell'auto sarà completamente a propria discrezione. Il gioco prevede anche un sistema di riduzione dell'attrito e contempla danni e guasti alle auto per ricreare in modo quanto più accurato possibile l'esperienza di guida, in linea con l'obiettivo principale di CVi Games, ossia fornire giochi di corse intuitivi e divertenti, caratterizzati da una dinamica del veicolo realistica.