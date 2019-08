Aladdin e Il Re Leone HD Remaster annunciati al GameStop Expo!

Il GameStop Expo (evento riservato ai manager della catena) si sta rivelando ricco di sorprese non solo grazie al gameplay di The Last of Us 2 ma anche all'annuncio di Disney's Aladdin & The Lion King HD Remaster.

Aladdin è stato pubblicato nel 1993 su Super Nintendo e Mega Drive mentre The Lion King ha visto la luce l'anno successivo, in entrambi i casi si tratta di due dei migliori tie-in di sempre basati sui film Disney. Secondo quanto riportato dall'insider Wario64 e da una fonte vicina a Gematsu, i due giochi gireranno in risoluzione originale oppure a 1080p Full HD con la possibilità di selezionare la risoluzione preferita dal menu. Confermata la presenza della colonna sonora originale e delle opzioni Fast Forward e Rewind per mandare avanti o indietro il tempo così da superare più facilmente alcune sezioni.

La collection Disney's Aladdin & The Lion King HD Remaster uscirà questo autunno su PlayStation 4, Xbox One e Switch con preordini aperti da GameStop a partire dal 28 agosto, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Al momento manca comunque un annuncio ufficiale in merito, restiamo quindi in attesa di poter vedere un trailer, i primi screenshot e di conoscere nuovi dettagli su questo interessante progetto.