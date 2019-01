Aladdin e Yoda protagonisti del trailer postumo di Disney Infinity 4.0

Dopo due anni e mezzo dalla cancellazione del progetto di Disney Infinity 4.0 emerge online un nuovo video di gioco con protagonisti Aladdin e Yoda dall'universo di Star Wars.

Il filmato in questione, stando alle frammentarie informazioni offerte dall'utente anonimo che ha deciso di condividerlo in rete, proverrebbe da una versione pre-alpha del progetto in sviluppo presso United Front Games, la software house canadese chiusa nel 2016 dopo aver dato origine alla proprietà intellettuale di Sleeping Dogs ed essersi occupata di Disney Infinity 3.0 per conto della casa di Topolino.

Il progetto avrebbe dovuto abbracciare i principali mondi di Disney, Star Wars e Marvel e comprendere, oltre al microcosmo legato ad Aladdin, i playset basati su Thor, Guardiani della Galassia, Cars, Pirati dei Caraibi, Oceania e, naturalmente, sui personaggi Disney più amati come Paperino: a quest'ultimo, infatti, sono dedicati alcuni scampoli di gameplay del filmato in pre-alpha.

La brusca conclusione dello sviluppo di Disney Infinity 4.0 coincise con la chiusura degli studi Avalanche Software (poi riaperti sotto l'egida di Warner Bros. Interactive Entertainment). Alla base della decisione assunta dalle alte sfere della multinazionale californiana ci fu la volontà di abbandonare il ruolo di publisher videoludico per abbracciare un modello ritenuto "più sostenibile" e basato sulla vendita di licenze, una strategia che continua tutt'ora a perseguire come dimostrano il film in live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie, per rimanere in ambito videoludico, l'attesissimo Kingdom Hearts 3 di Square Enix.