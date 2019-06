Per Alain Corre di Ubisoft, PS5 e Xbox Scarlett saranno un grande salto generazionale

Che ci sia voglia di next-gen è ormai chiaro a tutti. La presentazione di Xbox Scarlett sul palco della conferenza Microsoft all'E3, e tutte le voci e i rumor che continuano a diffondersi su PlayStation 5 e la stessa nuova Xbox (e in minor misura anche sulla presunta Nintendo Switch Mini), non lasciano dubbi in tal senso.

La gente vuole le nuove console. E anche gli sviluppatori! Ne ha parlato di recente in una intervista al Telegraph, Alain Corre, di Ubisoft, che si è detto entusiasta dei passi in avanti tecnologici che i nuovi hardware dovrebbero garantire, e non vede l'ora di vedere come cambierà l'esperienza di gioco.

"Gli sviluppatori vogliono sempre sorprendere e innovare, e la tecnologia ci permette di addentrarci in territori sconosciuti e portare qualcosa di fresco e nuovo. Come in Watch Dogs, ad esempio. Grazie alle intelligenze artificiali che si stanno sviluppando, siamo ora in grado di creare un nuovo tipo di gameplay. E se le nuove invenzioni possono innovare e spostare i confini della tecnologia, allora potremo creare anche giochi migliori e convincere i fan che l'industria continuerà a crescere".

Corre ha poi continuato: "Ci sono diversi elementi per migliorare la qualità del gaming. Microsoft ha parlato degli SSD e del fatto che vogliono ridurre i tempi di caricamento. È un argomento molto importante, quasi una rivoluzione. Dal punto di vista grafica ci saranno altri miglioramenti, e c'è differenza tra 4k e 8k. Sono cose che stanno proponendo, che renderanno queste nuove macchine estremamente attraenti per i fan".

Insomma le console di nuova generazione rappresenteranno un significativo passo in avanti, stando a Corre, e non un semplice "aggiornamento". Voi che ne pensate delle sue parole?