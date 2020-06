Alaloth: l'action RPG italiano si mostra nel gameplay trailer del PC Gaming Show

Come ampiamente preannunciato, durante il PC Gaming Show 2020 è stato mostrato un nuovo gameplay trailer di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms action RPG dello studio italiano Gamera Interactive.

Grazie al nuovo filmato, visibile in apertura di notizia, possiamo apprezzare le meccaniche di gioco di questo interessante action RPG creato in collaborazione del veterano dell'industria Chris Avellone (Planescape: Torment, Icewind Dale, Pillars of Eternity). Alaloth - Champions of The Four Kingdoms è ambientato in un mondo fantasy che ricorda molto da vicino il periodo oscuro del Medioevo, e offre un gameplay hardcore in tempo reale dai ritmi elevati e skill-based. Il personaggio, che potrà appartenere a quattro differenti razze (umani, elfi, nani ed orchi) sarà completamente personalizzabile per quanto riguarda poteri e classi. Presenti all'appello anche una dozzina di companion e oltre 40 casate e clan alle quali affiliarsi, ognuna con la propria storia. Chris Avellone, uno delle personalità più influenti dell'industria, ha contribuito a tratteggiare i connotati del mondo, della lore e la storia dei personaggi.

Il gioco di Gamera Interactive è atteso su PC via Steam (potete già aggiungerlo alla wishlist) e Xbox One nel corso del 2020. Leggete la nostra anteprima di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms per saperne di più.