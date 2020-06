Alaloth Champions of The Four Kingdoms tra i giochi del PC Game Show 2020

Con un breve post sulla pagina ufficiale Steam del gioco, i creatori di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms hanno annunciato che il loro progetto tornerà a mostrarsi in occasione del PC Game Show 2020, l'evento dedicato ai giochi PC che si terrà questa settimana nonostante la cancellazione dell'E3 2020, avvenuta a causa del Coronavirus.

Il prossimo sabato scopriremo quindi qualche dettaglio in più sul titolo al quale sta lavorando il team tutto italiano Gamera Interactive con la collaborazione di Chris Avellone, uno dei nomi più importanti del panorama dei giochi di ruolo e non solo. Per chi non lo sapesse, il gioco è un action RPG ispirato a titoli come Baldur’s Gate e Pillars of Eternity.

In attesa di assistere alla nuova presentazione di Alaloth, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo fine settimana sarà piuttosto ricco dal punto di vista degli appuntamenti videoludici. Alle ore 19:00 italiane del prossimo sabato si terrà infatti l'evento chiamato Guerrilla Collective e un'ora dopo, alle 20:00, toccherà al PC Gaming Show 2020. Ovviamente potrete seguire entrambi gli eventi in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove saremo online per commentarli in diretta.