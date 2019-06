Alaloth Champions of The Four Kingdoms: il nuovo trailer è incentrato sulla storia

Dopo qualche mese di silenzio si torna a parlare di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, titolo realizzato dalla software house tutta italiana Gamera Interactive con la collaborazione di Chris Avellone.

Di recente è infatti stato pubblicato, in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, un nuovo trailer con protagonista la trama del gioco, la quale vede i Quattro Regni devastati da una guerra tra divinità. A trionfare in questo conflitto è il traditore Alaloth, che semina morte e distruzione per il mondo di gioco. Le conseguenze di questa vittoria sono molto pesanti e provocheranno la comparsa di terribili creature come demoni, draghi e altre mostruosità che un gruppo di eroi dovrà affrontare per riportare la pace nei regni.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe essere una sorta di incrocio tra Moonstone e Dark Souls. Stando agli ultimi fotogrammi del trailer, l'uscita del gioco su PC (Steam) e Xbox One è vicina, anche se la data d'uscita ufficiale non è ancora stata annunciata dagli sviluppatori.

Sulle nostre pagine trovate inoltre il trailer del gameplay di Alaloth, nel quale è possibile vedere alcune brevi sezioni di combattimento.

A proposito, sapevate che Chris Avellone si sta occupando anche del comparto narrativo di Dying Light 2, uno dei protagonisti dello scorso E3 2019?