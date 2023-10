Alaloth Champions of the Four Kingdoms: è ufficiale, arriva il supporto all'italiano

Un recente post pubblicato da Gamera Interactive sulla pagina ufficiale Steam di Alaloth Champions of the Four Kingdoms ha confermato ufficialmente l'arrivo di nuove localizzazioni per il titolo, tra le quali spicca quella italiana.

Pare infatti che la software house tutta italiana si stia dedicando alla traduzione del gioco nella nostra lingua e ad occuparsi di questo lavoro sarà una porzione dello stesso team, fattore che dovrebbe rendere tutto molto più veloce. Ad avere la massima priorità sarà l'italiano, ma Alaloth Champions of the Four Kingdoms verrà presto tradotto anche in spagnolo e tedesco. In tal caso, non abbiamo tempistiche precise sull'arrivo delle lingue aggiuntive, ma è probabile che la traduzione delle 350.000 parole richiederà un po' di lavoro ai partner di Gamera Interactive che stanno lavorando all'aggiunta di nuove localizzazioni.

Sempre nello stesso post, il team di sviluppo promette l'arrivo di grosse novità entro la fine dell'anno e svela che il prezzo del gioco, che è in Early Access, non aumenterà ancora per un po' di tempo.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un provato della prima versione di Alaloth Champions of the Four Kingdoms.