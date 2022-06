Alaloth verso l'Early Access: il GDR italiano con Sabaku si mostra nel video gameplay

Le fucine italiane di Gamera Interactive sfornano un nuovo video gameplay di Alaloth Champions of The Four Kingdoms che preannuncia l'imminente apertura della fase Early Access di questo ambizioso GDR dark fantasy.

La prossima tappa del lungo percorso di sviluppo intrapreso da Gamera Interactive, di conseguenza, sarà una delle più importanti poiché darà modo agli appassionati del genere di immergersi nelle atmosfere di Alaloth.

Il filmato confezionato dagli autori italiani ci permette così di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dagli artisti digitali di Gamera per dare forma alle ambientazioni, al sistema di combattimento e ai delicati equilibri su cui si baserà la progressione della storia. I patiti di giochi di ruolo "vecchia scuola" che si addentreranno nei meandri del mondo fantasy di Alaloth incontreranno anche Sabaku come PNG: Michele Poggi sarà infatti uno dei tanti personaggi secondari con cui poter interagire nei panni del proprio alter-ego.

Prima di lasciarvi al nuovo video gameplay, vi ricordiamo che la fase in Accesso Anticipato di Alaloth Champions of The Four Kingdoms partirà ufficialmente nella giornata di giovedì 30 giugno su PC, tanto su GOG.com quanto su Steam. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima a firma di Antonello "Kirito" Bello su Alaloth, un GDR fantasy da tenere d'occhio.