Alaloth sfida Disco Elysium: il gioco con Sabaku sarà 'il miglior GDR Indie di sempre'

Il nuovo anno di Gamera Interactive si apre con una dichiarazione di intenti alquanto ambiziosa: dare vita al miglior GDR Indie di sempre. Il candidato al titolo, ovviamente, è l'atteso Alaloth: Champions of the Four Kingdoms.

Dopo aver festeggiato il lancio dell'aggiornamento invernale dell'Early Access di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, il team di sviluppo italiano ha condiviso con il pubblico i propri buoni propositi per il 2023. Ormai a buon punto con la realizzazione di nuovi contenuti, gli autori si stanno concentrando sul bilanciamento dell'esperienza e sulle rifiniture del gameplay del GDR. Al momento, tuttavia, Gamera Interactive non è ancora pronta a condividere con la community una specifica data di lancio per Alaloth: Champions of the Four Kingdoms.



In attesa di aggiornamenti su questo fronte, il "figlio illegittimo" di Dark Souls e Baldur's Gate si appresta a lanciare un guanto di sfida a produzioni del calibro di Disco Elysium, per candidarsi ad essere il nuovo punto di riferimento per il genere ruolistico nel panorama indipendente. Ovviamente, è ancora troppo presto per potersi esprimere su quella che sarà la qualità finale di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, anche se Gamera Interactive conferma che sempre più giocatori stanno superando le 100 ore trascorse nell'Early Access del titolo.



Nella speranza di novità concrete nel corso dei prossimi mesi, ricordiamo che Sabaku no Maiku apparirà come NPC in Alaloth: Champions of the Four Kingdoms.