Alaloth: Sabaku diventa un NPC! Le ultime novità sull'action GDR italiano

La software house italiana Gamera Interactive snocciola su Steam le numerose novità che hanno attraversato in questi mesi la dimensione action GDR di Alaloth Champions of The Four Kingdoms, a cominciare dall'arrivo di Michele Poggi (in arte Sabaku) come personaggio da incontrare nell'esplorazione del mondo fantasy.

La casa di sviluppo italiana decide così di ripercorrere le tappe fondamentali del lungo percorso intrapreso negli ultimi mesi per evolvere l'esperienza ludica e contenutistica di Alaloth. I punti toccati dal team di Gamera sono davvero tanti, come testimoniano le numerose clip di gioco condivise e il ricco diario di sviluppo che descrive il lavoro portato avanti nel combat system, nella progressione dei livelli di esperienza e nella stratificazione del mondo di gioco.

In quest'ottica rientrano le clip che aprono una finestra sugli scenari di Dragonwatch, Bloodylake e Blackhearth, come pure sulle battaglie da svolgersi contro le minacciose creature Ina'Teba, Bogromon e Akidaan, insieme a dei prototipi sullo spawn dei nemici e sulla ricostruzione "in stile GDR anni '90" delle animazioni.

Non meno interessanti sono poi le informazioni condivise da Gamera Interactive nel celebrare la collaborazione con Michele Poggi che porterà Sabaku tra gli NPC di Alaloth. In calce e in cima alla noizia trovate gli ultimi video condivisi da Gamera per immergerci nelle atmosfere dark fantasy di Alaloth Champions of The Four Kingdoms.