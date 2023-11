Alan Wake 2 si aggiorna ancora: una valanga di migliorie con il nuovo update

Dopo l'ultima patch di Alan Wake 2 pubblicata a fine ottobre, per l'apprezzato survival horror di Remedy Entertainment è nuovamente tempo di aggiornarsi. Alan Wake II riceve infatti l'Update 1.08, che apporta numerose migliorie alla nuova avventura incentrata sullo scrittore maledetto.

Come riportato dallo studio finlandese sul proprio sito ufficiale, l'aggiornamento introduce oltre 200 migliorie che riguardano un po' tutti gli aspetti del gioco: perfezionato ad esempio l'audio in alcuni filmati live-action ed aggiustate le tempistiche dei sottotitoli, così come aggiustata la sincronizzazione del labiale dei personaggi in alcune scene. Oltre alla risoluzione di bug grafici, Remedy ha agito anche sulle performance, migliorando ad esempio l'aliasing in modalità Performance e su Xbox Series S, oltre a perfezionare gli effetti d'illuminazione e l'interfaccia utente.

Ancora, gli sviluppatori hanno risolto alcuni bug che potevano ostacolare i movimenti dei personaggi durante l'esplorazione con il rischio di bloccare la progressione dell'avventura. Alcune novità riguardano inoltre nello specifico la versione PC: è stato introdotto il supporto drag-and-drop per la gestione dell'inventario, ed è stato eliminato un bug che poteva resettare le impostazioni grafiche all'avvio del gioco. Anche il cursore del mouse, che in alcune circostanze non veniva visualizzato navigando tra i menù di gioco, adesso appare regolarmente senza inconvenienti.

Nella nostra recensione di Alan Wake 2 abbiamo descritto l'opera Remedy come una delle migliori dell'anno: con tutte queste migliorie l'eccezionale survival horror diventa ancora più bello.