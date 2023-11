Alan Wake 2 si aggiudica il primo Gioco dell'Anno: la top 30 del 2023 di Paste Magazine

Si avvicina sempre più l'atteso momento dei The Game Awards 2023, ma nel frattempo c'è chi gioca d'anticipo svelando i propri titoli preferiti di quest'anno. È questo il caso di Paste Magazine, che ha recentemente diffuso la propria top 30 dei videogiochi pubblicati nel corso del 2023.

In cima alla classifica stilata da Paste Magazine troviamo Alan Wake 2, il survival horror curato da Remedy Entertainment e sequel atteso per oltre dieci anni dai fan dello scrittore ideato da Sam Lake. Oltre che per il suo comparto tecnico di grande impatto, il titolo si è distinto per l'avvincente storia e per le atmosfere da incubo nelle quali ci immergiamo ora nei panni di Alan, ora in quelli dell'agente Saga Anderson (trovate ulteriori dettagli nella nostra Recensione di Alan Wake 2).

A chiudere il podio di Paste Magazine troviamo El Paso, Elsewhere e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma di seguito vi riportiamo per intero la top 30, in cui troverete diversi tripla A ma anche molti indie:

Alan Wake II El Paso, Elsewhere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Thirsty Suitors Street Fighter 6 Venba Cocoon The Banished Vault Resident Evil 4 Saltsea Chronicles Armored Core VI: Fires of Rubicon Super Mario Bros. Wonder Pizza Tower Hi-Fi Rush Marvel's Spider-Man 2 Metroid Prime Remastered Dredge Final Fantasy 16 Sea of Stars A Space for the Unbound The Making of Karateka Jusant Baldur's Gate 3 Oxenfree II: Lost Signals Super Mario RPG Pikmin 4 Tchia Laika: Aged Through Blood Chants of Sennaar Goodbye Volcano High

Come potete osservare, ci sono davvero tanti titoli interessanti che hanno trovato il proprio posto durante gli ultimi 12 mesi, ma non mancano alcuni assenti illustri come Starfield, la prima nuova IP di Bethesda da 25 anni a questa parte, e Lies of P, da molti considerato come il migliore souls-like mai pubblicato ad oggi (chiaramente, non da FromSoftware stessa). Cosa ne pensate della top 30 di Paste Magazine?