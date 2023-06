Alan Wake 2: aree aperte ed esplorabili liberamente nel viaggio all'insegna dell'horror

Le avventure dello scrittore Alan Wake sono tornate sulla cresta dell'onda dopo l'annuncio del gioco sul palco dei TGA del 2021: il prossimo titolo di Remedy Entertainment uscirà il 17 ottobre 2023 e l'attesa degli utenti continua ad accrescersi soprattutto a seguito dei nuovi dettagli per le due campagne per i protagonisti di Alan Wake 2.

Nel corso della giornata di ieri 2 giugno si è parlato molto di come sarà strutturato Alan Wake 2 sul fronte dell'esplorazione e delle aree che saranno percorribili e visitabili dai giocatori, andando quindi ad ampliare le informazioni attualmente disponibili sull'attesa avventura. A quanto pare, la prossima produzione di Remedy Entertainment sarà sviluppata mettendo al centro dell'esperienza la presenza di aree aperte che potranno essere esplorate liberamente da tutti.

Il nuovo corso dei titoli prodotti dalla nuova software house è quindi più che evidente. A differenza del primo capitolo, le aree di gioco verranno espanse in parte e garantiranno una libertà esplorativa al di sopra della precedente iterazione. Ciò darà il via al macro-universo narrativo dei progetti di Remedy, iniziato proprio con l'uscita di Alan Wake nell'ormai lontano 2010. "Nel primo gioco non si potevano esplorare gli ambienti, ma ora si potrà camminare per le strade, scoprire un po' di più la città e rivisitare i luoghi preesistenti", dichiara il Senior Environment Artist Anne-Lynn Sottas.

Non ci resta quindi che attendere la pubblicazione del titolo prima di poter provare con mano la libertà videoludica messa a punto dal team di sviluppo per garantire un'esperienza in quel di Bright Falls superiore alle aspettative, complice la presenza dell'agente dell'FBI Saga Anderson che darà un tono radicalmente differente alla narrazione. Prima di salutarci, però, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo sulle origini del progetto di Alan Wake 2 e sulla visione di Sam Lake.