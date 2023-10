Alan Wake 2 sta arrivando: un leak svela l'elenco completo di Trofei e Obiettivi

Manca ormai poco al lancio del nuovo horror di Remedy e, mentre il team al seguito di Sam Lake ripercorre le origini di Alan Wake 2 con un video sulla storia della serie, un importante leak che sta rimbalzando in rete svela l'elenco completo dei Trofei e degli Obiettivi Sbloccabili.

Ripreso dai ragazzi di Insider-Gaming, il leak degli Achievements di Alan Wake 2 elenca le numerose attività richieste agli emuli dello scrittore e della detective Saga Anderson per 'millare o platinare' il thriller a tinte horror di Remedy.

La lista degli Obiettivi di Alan Wake 2 che sta facendo velocemente il giro dei social e dei portali videoludici più frequentati non sembra nascondere i Trofei e le attività incentrate sulla progressione della campagna principale, di conseguenza evitiamo di riproporvela o di sviscerarne gli aspetti più dirimenti per non mostrare il fianco agli inevitabili spoiler sulla trama e sugli eventi più importanti dell'esperienza da vivere insieme ai due protagonisti del titolo. Se proprio non riuscite a resistere al 'richiamo del completista', in calce alla notizia trovate il link alla pagina di Insider-Gaming con l'elenco degli Achievements.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Alan Wake 2, un survival horror d'autore, un approfondimento perfetto per ingannare l'attesa in vista dell'uscita della nuova avventura thrilling di Remedy prevista per il 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.