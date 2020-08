Alan Wake 2 in arrivo? Avvistato un intrigante teaser nel DLC AWE di Control

Lo studio finlandese non ne fa mistero: ormai da tempo procedono i lavori per lo sviluppo di tre nuovi giochi di Remedy. L'identità esatta di questi ultimi non è ancora chiara, ma emergono indizi sempre più interessanti.

Uno dei titoli misteriosi, lo ha reso noto la software house nel corso dell'estate, sarà ambientato nello stesso universo di Control e Alan Wake. La presenza di Jesse Faden e di Alan Wake nel medesimo immaginario creato da Remedy è stata del resto confermata proprio di recente, in seguito all'annuncio del nuovo DLC di Control. Sin dal trailer di presentazione del contenuto aggiuntivo, i giocatori hanno potuto chiaramente avvistare l'iconico personaggio. La natura della sua presenza è stata poi ulteriormente chiarita dal team finlandese, che ha confermato l'esistenza di un universo condiviso tra diversi franchise Remedy.



E proprio in virtù di questa connessione, appare particolarmente interessante un dettaglio presente all'interno del nuovo ampliamento dell'avventura di Jesse Faden. Come evidenziato dal nostro Francesco Fossetti nella sua recensione del DLC AWE di Control, la protagonista viene avvertita dell'attivazione di uno strano segnale d'allarme. Quest'ultimo, commenta il personaggio di Langston, supervisore del Panopticon, è tuttavia decisamente insolito: è infatti collocato due anni nel futuro! Che sia un inidizio di Remedy in merito al tanto atteso Alan Wake 2?