Alan Wake 2 avrà DLC gratis e a pagamento nel post-lancio: lo conferma Sam Lake

Dopo che Sam Lake ci ha guidati alla scoperta dei segreti di Alan Wake 2, l'attesissimo gioco in uscita il 27 ottobre di quest'anno, il Creative Director del progetto ha rilasciato alcune novità importanti per le settimane ed i mesi che seguiranno l'approdo del gioco sul mercato: Alan Wake 2 riceverà DLC gratuiti e a pagamento.

La notizia in questione, che promette grandi novità per i fan impazienti di giocare al sequel di Alan Wake, è giunta nel corso dell'EGX London, la nota fiera videoludica attualmente in corso d'opera, iniziata il 12 ottobre e pronta a giungere al termine il 15 ottobre. Durante una chiacchierata in quel di Londra, il Creative Director ha affermato che vi saranno diversi progetti che supporteranno nel medio/lungo termine l'avventura di Remedy Entertainment.

Non si conosce con esattezza il numero di DLC previsti, sebbene si sappia che vi saranno più contenuti aggiuntivi per Alan Wake 2, i quali contribuiranno all'espansione dell'universo narrativo concepito dalla software house. Con il lancio del titolo ancora lontano di ben due settimane, è necessario attendere ulteriormente prima di saperne di più: attualmente, infatti, l'attenzione della community di Alan Wake è principalmente rivolta verso le problematiche della GPU di Xbox Series S per lo sviluppo di Alan Wake 2, ribadite da Thomas Puha di Remedy nell'arco degli ultimi giorni.