Alan Wake 2 in azione alla Gamescom: ecco 14 minuti di gameplay!

Sam Lake in persona ha presentato sul palco dell'Opening Night Live il nuovo trailer di Alan Wake II, che ha finalmente alzato il sipario sul destino dello scrittore, ma c'è molto di più!

In occasione della Gamescom 2023, gli autori di Remedy hanno infatti consentito la diffusione di una ricca sessione di gameplay, che vede al centro della scena Alan Wake in persona. Con una durata di circa quattordici minuti, il filmato alza il sipario sulla sequenza battezzata dalla software house "Wake in the Dark Place". Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video gameplay di Alan Wake II accompagna i giocatori alla scoperta di atmosfere cupe e inquietanti, nel quale smarrirsi nei panni del tormentato romanziere. Cosa ve ne pare di questo ulteriore assaggio del thriller di casa Remedy?



Ricordiamo che nella prima giornata della fiera di Colonia è stato confermato il Alan Wake II supporterà il nuovo DLSS 3.5 di NVIDIA, con un comparto tecnico che mira a sorprendere gli appassionati di avventure dai retroscena orrorifici. Contestualmente, è stato annunciato un lieve rinvio per la data di uscita del gioco, che passa dal 17 ottobre al 27 ottobre 2023. Come dichiarato in precedenza dal team nordeuropeo, Alan Wake II debutterà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.