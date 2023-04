Alan Wake 2 è a buon punto, parla noto insider: 'sarà davvero next gen'

Nel confermare che Alan Wake II uscirà entro la fine del 2023, il team di Remedy Entertainment ribadisce come la realizzazione del thriller videoludico stia procedendo a ritmo spedito.

Una circostanza che trova eco anche dalle parole di Nick Baker, fondatore di Xbox Era. Il noto giornalista e insider videoludico, conosciuto in rete come Shpeshal Nick, ha infatti dedicato un Tweet alla prossima creazione del team finlandese. Nel cinguettio, che trovate in calce, Baker si dice certo del fatto che lo sviluppo di Alan Wake II si trovi ormai in una fase molto avanzata. Ma non solo: Shpeshal Nick anticipa anche che l'horror rappresenterà una reale vetrina per le potenzialità della next-gen, lasciando presagire il reveal di una produzione ad altissimo budget.



In questa fase, Nick Baker non ha condiviso alcun dettaglio ulteriore con il pubblico, ma il progressivo riaccendersi dei riflettori sul sequel di Alan Wake sembra suggerire un imminente ritorno sulle scene del gioco. Alan Wake II potrebbe in effetti palesarsi sul palco dell'edizione 2023 della Summer Game Fest, in programma per l'inizio di giugno, o di uno degli altri show videoludici in programma per la stagione estiva.



La nuova opera di Sam Lake, lo ricordiamo, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.