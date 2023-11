Alan Wake 2: come se la cava il Path Tracing su PC? Ce lo dice Digital Foundry

Digital Foundry lo ha già detto chiaro e tondo: Remedy ha alzato l'asticella con Alan Wake 2, rivelatosi un prodotto di notevole impatto sul fronte tecnico tanto su PC quanto su console. Ma la nota testata tech non ha ancora finito di sviscerare a fondo l'ultima fatica dello studio finlandese.

Attraverso una nuova analisi video, Digital Foundry si sofferma ora nello specifico sull'implementazione del Path Tracing nella versione PC di Alan Wake II, evidenziando come il suo impiego non sia sempre impeccabile: i redattori fanno emergere ad esempio alcuni fenomeni di pop-up oltre ad una resa delle ombre non sempre precisa e talvolta tremolante. Remedy Entertainment ha cercato dunque di mantenere quanto più possibili intatte le prestazioni del gioco, non implementando dunque il Path Tracing fino in fondo.

Il modo in cui viene utilizzato, tuttavia, non compromette la resa tecnica generale dell'apprezzato survival horror: Digital Foundry sottolinea infatti che anche con Path Tracing attivo il comparto tecnico di Alan Wake II continua ad essere eccellente su PC, toccando così standard qualitativi mai raggiunti prima dalla compagnia finlandese.

Nel frattempo i co-director Sam Lake e Kyle Rowley hanno svelato diverse curiosità sullo sviluppo di Alan Wake 2, soffermandosi nello specifico sul ricorso alle wiki di Alan Wake per plasmare la storia ed il rischio che uno specifico momento dell'avventura venisse tagliato dal gioco completo.