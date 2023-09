Alan Wake 2: come funzionano i due protagonisti? Remedy ci parla di Alan e Saga Anderson

Pubblicato ormai più di dieci anni fa, Alan Wake sta finalmente per ricevere il tanto agognato sequel ideato dalla mente di Sam Lake. Tra le novità principali di questo sequel, c'è la presenza dei due protagonisti di cui seguiremo da vicino le vicende.

Tramite un video pubblicato da IGN.com, Remedy ci parla più nel dettaglio dei due personaggi che andremo ad interpretare nel primo vero survival horror mai realizzato dallo studio finlandese. Alan Wake, ovviamente, sarà uno dei protagonisti, con il tormentato scrittore ancora intrappolato nel Luogo Oscuro, dove lo avevamo lasciato alla fine del gioco originale. Dopo aver trascorso più di un decennio intrappolato in questa dimensione alternativa, perseguitato da forze sinistre, le cose hanno messo a dura prova la sua mente sempre più fratturata. Saga Anderson, la new entry, è invece un agente dell'FBI che sta indagando su un omicidio avvenuto nel mondo reale, nella città di Bright Falls.

L'esperienza del giocatore varierà in modo significativo in base al personaggio di cui avremo il controllo, ma sappiamo che, generalmente, il gioco si concentrerà meno sul combattimento e sull'azione rispetto al suo predecessore, e preferirà dare più spazio all'atmosfera e all'esplorazione per entrambi i personaggi. Le sezioni di Saga, ad esempio, sono descritte come più votate all'"anticipazione del combattimento", mentre le sezioni di Alan sono molto più focalizzate su aspetti surreali, soprannaturali e sull'orrore psicologico.

Ci sarà poi il Mind Place, un luogo interamente nella mente di Saga dove lavora sulle sue indagini e usa gli indizi per demistificare nuovi dettagli, rivelazioni e percorsi da seguire. Alan, invece, sarà nella Writer's Room, caratterizzata da meccaniche e caratteristiche simili al Mind Place. Per quanto riguarda la gestione dei due personaggi, i giocatori avranno ampia libertà, in quanto, una volta raggiunta una safe room, potranno passare da Alan a Saga e viceversa.

In attesa del debutto fissato al 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alan Wake 2.