Alan Wake 2, la conferma di Remedy: il New Game Plus sta per arrivare

Remedy torna a stuzzicare i propri follower sui social menzionando quello che sembra essere l'arrivo imminente della funzione Nuovo Gioco + su Alan Wake 2, recentemente decretato GOTY 2023 per Time Magazine.

Qualche settimana fa i dataminer avevano lanciato l'avvisaglia, sostenendo di aver scoperto la funzione di New Game Plus e dei finali alternativi su Alan Wake 2. Ora Remedy pubblica un tweet misterioso che gioca con le allusioni e recita: "Nuovo mese, nuovo gioco...più?"

Questo sembra lasciar intendere senza troppe sfumature che l'introduzione del tanto atteso New Game Plus stia finalmente per essere implementata nel survival horror psicologico di Remedy. Non sappiamo la data precisa, ma sappiamo che il mese di Dicembre 2023 è la finestra di riferimento.

Che la funzionalità della Nuova Partita + sarebbe arrivata, era già stato confermato a ottobre, quando Remedy comunicò che la feature sarebbe stata aggiunta successivamente al lancio del gioco. Ora che è stato rivelato anche il mese di riferimento, non resta che attendere il relativo aggiornamento, grazie al quale sarà possibile giocare nuovamente ad Alan Wake 2 e vestire i panni degli eroi della storia.

Nel frattempo, Alan Wake 2 si è aggiudicato il premio di Primo gioco del 2023 nella Top 30 di Paste Magazine, oltre a essere elogiato anche da EDGE.