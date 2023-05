Alan Wake 2: quali contenuti aggiuntivi vi saranno per il bonus preordine?

Alan Wake 2 ha terrorizzato il PlayStation Showcase con l'ultimo trailer che, oltre ad annunciare la data d'uscita dell'attesissimo titolo, ci permette di volgere lo sguardo nel nuovo capitolo che amplierà l'universo narrativo di Remedy Entertainment. È quasi giunto il momento di vivere ancora una volta l'incubo dell'iconico scrittore.

Abbiamo quindi assistito ad una nuova presentazione del gioco, ma la sete della IP di Remedy non si è placata: attenderemo quindi la Summer Game Fest per un nuovo approfondimento sul gameplay di Alan Wake 2. Intanto, però, dai portali pronti ad accogliere il sequel di Alan Wake in formato digitale veniamo a sapere quali saranno i bonus preordine del titolo per le edizioni standard e Deluxe.

A prescindere dalla versione che verrà comprata, l'acquisto anticipato del gioco garantirà l'accesso ai seguenti contenuti:

Ornate Revolver Skin per Alan;

Pacchetto Risorse per la sopravvivenza per Saga.

Il pacchetto risorse conterrà al suo interno numerosi oggetti utili per il prosieguo della propria avventura nella piena incolumità. Tali elementi aggiuntivi saranno disponibili sia nell'edizione base del gioco (dal costo di 59,99 euro), sia nell'edizione Deluxe (il cui prezzo si attesta sui 79,99 euro). Tuttavia, chi preordinerà l'ultima delle due versioni otterrà anche:

Pass d'espansione;

"Crimsom Windbreaker" per Saga;

"Celebrity Suit" per Alan;

"Parliament Shotgun Skin" per Alan;

"Lantern Charm" per Saga.

Alan Wake 2 avrà molto da offrire ai fan della saga: oltre che in termini di contenuti aggiuntivi per chi preordinerà il gioco, il titolo di Remedy Entertainment si fa carico delle aspettative di questa next-gen creando qualcosa al di fuori dell'ordinario: '"Alan Wake 2 sarà il gioco graficamente più bello del 2023", afferma la software house.