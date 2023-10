Alan Wake 2: la day one patch risolve bug e glitch prima del lancio

Oggi esce Alan Wake 2 e Remedy ha pubblicato la day one patch che porta il gioco alla versione 1.004 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S. Purtroppo però non c'è ancora una patch notes e dunque non sappiamo quali migliorie apporti questo aggiornamento.

Mp1st fa sapere di aver installato la patch e di "aver notato prestazioni superiori" sia in modalità Qualità che in modalità Prestazioni, al momento però non ci sono dettagli concreti a riguardo. L'aggiornamento risolve anche problemi tecnici minori: come abbiamo segnalato nella nostra recensione di Alan Wake 2, il gioco presenta effettivamente qualche bug e glitch, ma la stessa Remedy ci aveva confermato che avrebbe risolto questi piccoli problemi con una patch pre-lancio.

Su Everyeye.it trovate anche l'analisi tecnica di Alan Wake 2 per PC, PS5 e Xbox Series X/S per capire come gira il gioco Remedy sulle varie piattaforme. Come parte del supporto post lancio, nelle prossime settimane arriverà anche il New Game Plus per Alan Wake 2 insieme ad un nuovo livello di difficoltà e una storia alternativa.

Alan Wake 2 è stato premiato dalla critica e punta al GOTY, la nuova avventura dello scrittore ha tutte le carte in regola per scontrarsi con gli altri grandi blockbuster dell'anno per il premio di miglior videogioco del 2023.