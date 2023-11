Alan Wake 2: per Digital Foundry, versione Xbox Series X è la più performante su console

Qualche giorno fa, El Analista de Bits ha postato il suo consueto video-raffronto fra le varie versioni di Alan Wake 2. Digital Foundry posta ora la propria tech review della versione Xbox Series X, elogiandone il comparto tecnico.

Nel filmato di approfondimento, che potete visualizzare in cima a questo articolo, la dichiarazione nella tech review è che Xbox Series X sia la versione migliore per giocare Alan Wake 2 su console. La scelta è giustificata dalle sue prestazioni, che si rivelano migliori sia in modalità Qualità che Prestazioni.

Scendendo nel dettaglio, nel caso della modalità Qualità, il frame-rate è bloccato a 30 FPS, mentre nella modalità Prestazioni arriva a 60 FPS, pur sacrificando alcuni aspetti legati alla qualità grafica complessiva (come texture flitering e quantità di dettagli).

In termini di risoluzione, non si ravvedono particolari differenze fra PlayStation 5 e Xbox Series X, ma ciò che Digital Foundry mette in evidenza nella propria analisi è la differenza di prestazioni. Nell'omonima modalità, la console di casa Microsoft, infatti, mantiene stabili i 60 FPS, salvo rari cali, mentre PS5 in alcune aree scende attorno ai 50 FPS.

Un discorso simile può estendersi alla modalità Qualità, in cui Xbox Series X mantiene sostanzialmente stabili i 30 FPS, mentre PlayStation 5 mostra degli abbassamenti attorno ai 20 FPS, con caricamenti circa 2 secondi più lunghi. Per maggiori approfondimenti su PS5 e console, vi rimandiamo all'analisi di Alan Wake 2 per PS5 e PC, sempre ad opera da Digital Foundry.