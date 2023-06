Alan Wake 2 solo digitale: il gioco Remedy anticipa l'inevitabile addio ai dischi?

In queste settimane si fa un gran parlare dell'uscita di Alan Wake 2 solo in formato digitale: pur essendo una grande produzione (a metà tra AA e AAA) il gioco di Remedy rinuncerà all'edizione fisica, per una serie di motivazioni spiegate chiaramente dallo studio finlandese.

Inizialmente si era parlato di una manovra per contenere i costi, e infatti Alan Wake II costerà 59.99 euro su console e 49.99 euro su PC, in seguito Remedy ha parlato dei vantaggi della distribuzione digitale sul processo creativo e di sviluppo:



"La distribuzione esclusivamente digitale ci consente di avere più tempo e risorse per migliorare e perfezionare il gioco. Ci offre un vantaggio significativo con diverse settimane aggiuntive per ripulire il codice e ottimizzare il lavoro. Altrimenti, se avessimo dovuto distribuire il gioco su disco, avremmo dovuto raggiungere la fase Gold molto prima e garantire la piena giocabilità senza alcuna patch."



Il caso di Remedy potrebbe fare scuola nei prossimi anni, un futuro che vede il sempre più rapido abbandono del supporto ottico, a tutto vantaggio anche dell'ambiente: meno carta, meno plastica, meno inquinamento, costi ridotti e in generale un processo di distribuzione più sostenibile.



THQ Nordic ridurrà al minimo le tirature dei suoi giochi PC e in generale non sono rari i casi di costose edizioni da collezione a tiratura limitata vendute senza disco ma con solo un codice per il download digitale. In questi giorni ha tenuto banco anche la polemica sull'assenza del disco nella versione fisica di Starfield, un falso allarme dovuto ad un errore di Bethesda in fase di comunicazione: il disco ci sarà nella versione standard ma non nella Collector's Edition.



I supporti fisici sembrano ormai sempre più superflui, sicuramente sono meno pratici rispetto ai download digitali ma l'industria non sembra (ancora) pronta ad abbandonare definitivamente i dischi o le cartucce, sebbene le vendite digitali siano cresciute in maniera esponenziale negli ultimi anni, grazie anche alla spinta garantita dalla pandemia Covid-19 e dai lockdown che hanno visto milioni di persone chiuse in casa per molto tempo in tutto il mondo.



Ma un cambiamento sembra quantomai necessario e probabilmente nel prossimo futuro assisteremo ad altri casi simili a quello di Alan Wake II. E voi cosa ne pensate? Siete a favore del digitale o preferite comprare videogiochi in formato fisico? E' realistico pensare ad un mondo senza Blu-Ray o schede di memoria o i consumatori non sono ancora totalmente pronti per una simile rivoluzione?