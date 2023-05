Alan Wake 2 solo digitale, o forse no? THQ Nordic vuole realizzare la versione retail

Attraverso una serie di FAQ ufficiali, Remedy Entertainment ha spiegato i motivi per cui Alan Wake 2 uscirà solo in versione digitale, una mossa che ha lasciato l'amaro in bocca ai collezionisti ed amanti del formato fisico. Ma qualcuno si è offerto di dare una mano con la produzione di copie retail.

Attraverso un messaggio su Twitter rivolto alla stessa Remedy, THQ Nordic si dice pronta ad occuparsi della distribuzione fisica del gioco, esattamente come già fatto in passato con la versione PC dell'originale Alan Wake (era il marzo del 2012), quando la compagnia era ancora nota come Nordic Games.

"Abbiamo realizzato la versione su disco del primo Alan Wake all'epoca. E per una persona (o compagnia) che non ama il formato fisico, ce ne sono ancora parecchie che invece lo adorano. Pensateci su, ci piacerebbe piacere farlo ancora una volta! Sarebbe per noi la chiusura del cerchio", queste le parole di THQ Nordic, che sembra davvero intenzionata a voler rendere realtà Alan Wake II retail.

Resta da capire a questo punto come intende muoversi Remedy nei confronti della proposta appena ricevuta. Lo studio finlandese ha optato per una distribuzione solo digitale in modo così da mettere in commercio Alan Wake II ad un prezzo di listino più basso. Ma la proposta di THQ Nordic potrebbe in tal senso essere d'aiuto per Remedy, in modo da soddisfare le esigenze di qualunque tipo di giocatore.

In ogni caso per adesso si tratta di una semplice proposta e nulla più: Alan Wake II uscirà il 17 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S solamente in digitale, a meno di ripensamenti. Remedy ha inoltre spiegato se bisogna aver giocato il primo Alan Wake per capire Alak Wake 2, sempre attraverso le sue FAQ.