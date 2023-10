Alan Wake 2 e DLC post-lancio: Remedy rivela i nomi delle espansioni

Remedy Entertainment ha confermato che Alan Wake 2 avrà DLC gratis e a pagamento dopo il lancio, volti ad ampliare ulteriormente la storia ed i contenuti alla base del nuovo episodio della serie. Ma attraverso le FAQ ufficiali del gioco c'è qualche piccolo dettaglio in più sui piani futuri della compagnia.

Oltre a ribadire che Alan Wake II godrà di un supporto post-lancio, Remedy rivela già adesso come si chiameranno le due espansioni principali in programma: Night Springs e Casa sul Lago. "Non vi sveliamo altro, per ora", conclude lo studio finlandese sulla questione, stuzzicando comunque le curiosità dei fan anche per via dei nomi scelti per i due DLC a pagamento, i cui titoli sono uno stretto richiamo ai contenuti del primo capitolo di Alan Wake.

Nell'universo della serie, Night Springs è una serie tv di successo che si poteva vedere attraverso alcuni televisori sparsi tra gli scenari del primo gioco, mentre il DLC Casa sul Lago potrebbe molto probabilmente essere collegato al cottage di Cauldron Lake, uno degli scenari più importanti dell'originale Alan Wake in ottica narrativa. Sarà dunque molto interessante scoprire come Remedy si muoverà con queste espansioni e, soprattutto, quali importanti risvolti potrebbero avere per l'evoluzione della serie.

Nel frattempo, se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul brand, non perdetevi il nostro speciale su Alan Wake 2 incentrato sulle fonti d'ispirazione di Remedy per la creazione del suo promettente Survival Horror.