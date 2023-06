Alan Wake 2 promette grandi cose: Remedy punta in alto con il suo primo survival horror

In occasione del Summer Game Fest 2023, Sam Lake e Remedy Entertainment hanno mostrato per la prima volta il gameplay di Alan Wake 2, restituendo sensazioni incoraggianti agli appassionati del "Remedy Connected Universe", che coinvolge anche i mondi di Control e Quantum Break.

Abbiamo avuto l'occasione di saggiare le potenzialità del progetto, e il nostro Giuseppe Arace si è detto molto soddisfatto della prova a porte chiuse a cui ha avuto la fortuna di partecipare in occasione dell'evento di Geoff Keighley. Sono molti gli aspetti elogiati nella nostra Anteprima di Alan Wake 2: a partire dalla coinvolgente ambientazione, per la prima volta caratterizzata da toni puramente horror, passando per gli scontri carichi di tensione, l'intrigante impianto narrativo, e la possibilità di cambiare personaggio in qualunque momento lo si ritenga opportuno per avanzare in modo libero e personalizzabile nel corso dell'avventura.

I giocatori avranno anche la possibilità di accedere ad una dimensione "mentale" dell'agente FBI Saga Anderson, il secondo personaggio giocabile, per esaminare gli indizi fin lì raccolti e avere un quadro più completo dell'intreccio narrativo.



Se dal punto di vista stilistico e dell'atmosfera possiamo già dichiararci entusiasti di quanto visto in questa prova, dovremo naturalmente ricevere ulteriori conferme per quanto riguarda il gameplay e la progressione nel corso dell'avventura.

Le impressioni su Alan Wake 2 sono fino ad ora molto incoraggianti, e non vediamo l'ora di poter mettere definitivamente le mani sull'horror di Remedy Entertainment quando sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 17 ottobre di quest'anno.