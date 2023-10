Alan Wake 2 ed espansioni post-lancio: Remedy fissa l'appuntamento al 2024

Conosciamo già il nome delle espansioni di Alan Wake 2, quello che non sapevamo è indicativamente quando sarebbero state pubblicate. Sulla questione fa chiarezza Remedy Entertainment, rivelando maggiori dettagli sui grossi DLC in programma volti ad espandere la storia del gioco base.

Lo studio finlandese conferma che entrambe le espansioni arriveranno entrambe nel corso del 2024, fissando anche una finestra di lancio più indicativa indicativa per il primo di questi contenuti: Night Springs è atteso per la prossima primavera o al più tardi nel corso dell'estate, mentre per il successivo Casa sul Lago ancora non sono state prese decisioni chiare in merito sebbene sia lecito intuire che verrà pubblicato nella seconda metà del nuovo anno.

Remedy ha anche diffuso dettagli sulla sinossi dei due contenuti scaricabili: Night Springs appare strutturato come una sorta di serie tv (come è del resto l'omonimo show trasmesso dai televisori trovati durante il primo Alan Wake) ed offre ai giocatori diverse storie con protagonisti differenti che sembrano intrecciarsi con gli eventi dell'avventura principale, mentre Casa sul Lago è incentrata su un'installazione costruita da un'organizzazione governativa sulle rive di Cauldron Lake (uno degli scenari chiave del primo episodio), sfruttata per misteriose ricerche.

Gli sviluppatori hanno intanto confermato il New Game Plus e una storia alternativa tra i contenuti post-lancio di Alan Wake 2, in arrivo nei prossimi mesi. La nuova avventura dello scrittore maledetto è soltanto agli inizi.