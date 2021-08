Alan Wake 2 si farà? Nuovi rumor sul ritorno dello scrittore di Remedy

Sappiamo che Remedy ha vari giochi in fase di sviluppo e uno di questi potrebbe essere Alan Wake 2, come anticipato da Jeff Grubb la scorsa primavera. Ma andiamo con ordine...

Durante l'ultimo report finanziario, la compagnia finlandese ha fatto chiarezza sui progetti futuri annunciando di essere al lavoro su Project Condor (spin-off multiplayer di Control pubblicato da 505 Games) e sull'espansione del franchise, su CrossfireX con Microsoft e infine su vari titoli con Epic Games tra cui Vanguard (gioco co-op multiplayer free to play), un gioco AAA ad alto budget in fase di produzione e un secondo gioco più piccolo attualmente in fase concept ma che presto entrerà nelle fasi di pre produzione.

Sebbene non ci siano conferme, il gioco AAA ad alto budget dovrebbe essere Alan Wake 2, progetto finanziato da Epic Games come parte dell'accordo firmato tra le due compagnie nel 2020. Non è chiaro se effettivamente Remedy sia al lavoro sul sequel di uno dei suoi giochi più apprezzati anche se da tempo vari indizi porterebbero a pensare proprio ad un possibile ritorno delle avventure di Alan Wake dopo oltre una decade dal lancio. Dopo Alan Wake American Nightmare il franchise non ha trovato ulteriori sbocchi commerciali con un prototipo di Alan Wake 2 rifiutato da Microsoft e altri publisher, da qui la decisione di dedicarsi ad altre IP come Quantum Break e Control.