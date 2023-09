Alan Wake 2: nuovo gameplay con Saga Anderson tra combattimenti, enigmi e investigazioni

Non bastasse il video dietro le quinte di Alan Wake tra New York e Dark Place, Remedy Entertainment ci reimmerge nelle atmosfere thrilling della nuova avventura firmata da Sam Lake mostrandoci delle scene di gameplay con protagonista l'agente FBI Saga Anderson.

In queste sequenze di gameplay inedite, la co-protagonista della nuova esperienza horror dataci in pasto da Remedy familiarizza con gli abitanti della piccola comunità di Bright Falls per venire a capo dell'enigma rappresentato dagli omicidi rituali commessi nell'area.

Tra sessioni di investigazione pura e le fasi decisamente più 'movimentate' dei combattimenti, il video propostoci da IGN.com e dagli autori finlandesi riassume l'esperienza di gioco da vivere nei panni dell'agente Anderson nelle battute iniziali della campagna principale. Nel corso dell'avventura a tinte oscure dovremo acquisire reperti, confutare prove, raccogliere testimonianze e, ovviamente, difenderci dagli assalti delle entità paranormali che infestano l'area.

Il lancio di Alan Wake 2 è previsto per il 27 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sul gameplay, sulla storia e sul comparto grafico della nuova avventura horror di Remedy, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo speciale su Alan Wake 2, l'incubo ad occhi aperti tra cinema e videogioco.