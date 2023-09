Alan Wake 2: ci abbiamo giocato a Los Angeles, presto vi raccontiamo tutto!

A poco più di un mese dalla fatidica data di lancio, il Dark Place di Alan Wake II ci ha accolto tra le sue inquietanti tenebre, per una prova svoltasi in quel di Los Angeles.

Su invito del team di Remedy, la redazione di Everyeye ha raggiunto gli USA per scoprire nuovi dettagli sull'atteso sequel. A oltre dieci anni di distanza dall'uscita del primo Alan Wake, la nostra Cristina Bona ha potuto testare con mano l'ambiziosa produzione di Sam Lake. Un viaggio del quale non possiamo però ancora svelare tutti i dettagli! In questa fase, pur non potendo condividere con voi alcuna anticipazione in merito ai contenuti che abbiamo testato e alle nostre impressioni, siamo certi che sarete felici di sapere che presto Alan Wake II invaderà le nostre pagine.

L'attesa per poter scoprire ogni retroscena sull'evento losangelino non sarà infatti troppo lunga: Everyeye si prepara a dedicare ampio spazio a Saga Anderson e Alan Wake, con un appuntamento fissato al prossimo mercoledì 27 settembre. Il nostro coverage sarà online a partire dalle ore 16:00 in punto. Nel frattempo, stuzzichiamo la vostra curiosità con qualche scatto realizzato all'evento di Los Angeles! E mentre l'attesa del day one viene scandita dai nuovi video gameplay di Alan Wake II, vi ricordiamo che la nuova creazione di Remedy sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 27 ottobre 2023, giusto in tempo per la notte di Halloween.