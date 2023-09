Alan Wake 2 è il gioco più longevo che Remedy abbia mai creato

In una video-intervista con Kinda-Funny Games è emerso che Alan Wake 2 avrà una durata superiore a Control, che fino a oggi era il gioco più longevo mai creato dal team di sviluppo finlandese.

Con una durata di più di 20 ore, l'ultima fatica dello studio di Remedy risponderà a un'esigenza che, secondo il Creative Director Sam Lake, era latente da tempo: quella di rendere i propri giochi ancora più longevi.

"Penso che, essendo giochi molto incentrati sulla trama, i giochi Remedy, se ripercorriamo tutta la loro storia, siano stati tradizionalmente piuttosto brevi, circa 10 ore o giù di lì, e abbiamo sempre sentito internamente la necessità di trovare modi per realizzare giochi più lunghi. Control è stato sicuramente il nostro gioco più longevo fino ad oggi, ma Alan Wake 2 sarà più lungo ancora: durerà più di 20 ore", ha osservato Lake.

Il Director ha anche riflettuto sul fatto che la longevità di un titolo è talvolta anche usata dai consumatori come una sorta di indicatore del valore di quell'opera in termini di spesa che si è disposti a sostenere per averla.

D'altro canto, lo stesso Lake riconosce che altre volte un'eccessiva longevità può scoraggiare gli utenti, date le difficoltà che tutti abbiamo nel ritagliarci del tempo libero da dedicare a hobby e passioni di vario tipo e quanto difficile sia appassionarsi realmente a una storia.

L'obiettivo, dunque, era ricercare un equilibrio fra queste due misure. Il gioco è previsto arrivare il 27 ottobre e nell'attesa possiamo recuperare un video gameplay che mescola enigmi, esplorazione e battaglie di Alan Wake 2.