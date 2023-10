Alan Wake 2 gira sul mio PC? I requisiti minimi e raccomandati dell'horror di Remedy

Nel ricchissimo ottobre videoludico di quest'anno trova spazio anche Alan Wake 2, il primo survival horror sviluppato da Remedy Entertainment che si preannuncia essere un'esperienza pienamente next-gen.

L'ambizione di Alan Wake 2 non viene meno quando si parla di impianto tecnico, e questo viene messo in chiaro quando andiamo a dare uno sguardo ai requisiti minimi e raccomandati del gioco, appena pubblicati da Remedy tramtie un post su X/Twitter.

Oltre ad aver svelato l'orario di sblocco di Alan Wake 2, Remedy ci conferma che per giocare al titolo ad impostazioni Minime (1080p/30fps) su PC servirà una GPU GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 6600 insieme a una CPU Intel i5-7600K o un processore AMD equivalente. Per godersi il preset Medio (1440p/30fps o 1080p/60fps) servirà una GeForce RTX 3060 o una Radeon RX 6600 XT e una CPU Ryzen 7 3700X o Intel equivalente. Le impostazioni Ultra (2160p/60fps), invece, richiederanno una GPU GeForce RTX 4070 o una Radeon RX 7800 XT e una CPU Ryzen 7 3700X o Intel equivalente. I requisiti variano ulteriormente se andiamo a prendere in considerazione l'eventuale attivazione del Ray Tracing, che per forza di cose richiederà una configurazione ancor più ottimale. Potete dare uno sguardo alla tabella che trovate poco più in basso per consultare nel dettaglio tutte le informazioni condivise da Remedy.

In attesa del debutto fissato al 27 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Alan Wake 2.