Alan Wake 2 sarà godibile senza conoscere il primo capitolo o Control, dice Remedy

Il Remedy Connected Universe contiene al suo interno i mondi di Alan Wake e Control, due titoli che, sebbene fossero a prima vista completamente separati, hanno incrociato le proprie vie durante l'avventura di Jesse Faden, ed in particolar modo nel DLC Control: AWE.

È quindi naturale chiedersi se Alan Wake 2, descritto come il più grande progetto per Remedy, richieda una conoscenza approfondita riguardante l'universo interconnesso creato dalla compagnia per potersi godere appieno la nuova esperienza.

A darci una risposta è stata direttamente Remedy tramite le parole del game director Kyle Rowley, che ha precisato come Alan Wake 2 saprà accogliere sia i nuovi giocatori che i vecchi fan dei lavori della software house.

"Quando stavamo creando il concept di Alan Wake 2, avevamo in mente di creare un'esperienza che potesse accogliere tutti", afferma Rowley, "sia i nuovi giocatori che potrebbero non avere familiarità con Alan Wake o il Remedy Connected Universe, sia i nostri vecchi fan, che hanno compiuto un viaggio con noi e si sono divertiti con i precedenti giochi di Remedy. Naturalmente, se avete giocato ai giochi della serie Alan Wake, Control e Control: AWE DLC, troverete molte connessioni, stralci di lore e personaggi familiari da scoprire".

In attesa di conoscere l'esatta data di lancio del primo survival horror di Remedy Entertainment, alcuni fan stanno ipotizzando che Alan Wake 2 possa arrivare su Game Pass.